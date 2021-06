Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - Unfall

Werl (ots)

Am Sonntag, gegen 19:40 Uhr, ist es auf der Schlesienstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 59-jährige Lippstädterin fuhr mit ihrem Honda auf der Schlesienstraße in Richtung Budberger Straße. Ein 18-jähriger Werler war mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In einer Kurve kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Ein 18-jähriger Werler, der im Honda seines 18-jährigen Freundes mitfuhr, wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 5500 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell