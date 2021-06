POL-SO: Pressemeldungen Kreispolizeibehörde Soest

Kreispolizeibehörde Soest

Pressemeldungen Kreispolizeibehörde Soest

Ense - Verkehrsunfall - Fahrzeug überschlägt sich

Am Freitag, den 25.06.2021 ist ein PKW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 34-jährige Mann aus Ense fuhr gegen 06.15 Uhr mit seinem Opel auf der Straße An der Lanner in Richtung Osttönnen. Nach eigenen Angaben kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn auf die unbefestigte Bankette ab. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb anschließend auf einem Feld liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto retten, erlitt aber eine Platzwunde am Kopf. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (Rö)

Soest - Diebstahl aus Fahrzeugen - Mehrere PKW durchwühlt

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag (23.06. - 25.06.2021) sind in Enkesen mehrere Fahrzeuge auf bisher unbekannte Weise geöffnet worden. Am Lusebrink wurde ein abgestellter Mercedes geöffnet und durchwühlt. Hier wurde nichts entwendet. Am Bülsingweg wurde in der Zeit von Donnerstag auf Freitag aus einem Seat das Checkheft des Fahrzeugs gestohlen. Ebenfalls in dieser Straße wurden zwei abgestellte VW geöffnet und durchsucht. Hier wurde nichts entwendet. Ebenfalls wurde ein geparkter BMW geöffnet und durchsucht. Auch hier wurde nichts gestohlen. Im gleichen Zeitraum machten sich Unbekannte an einem Kia in Osttönnen, Alte Heerstraße zu schaffen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse entwendet. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Soest unter 02921 91000. (Rö)

Ense - Holzunterstand brennt - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstag, den 26.06.2021 gegen 03.30 Uhr an der Vierhauser Straße einen Feuerschein bemerkt. Als Polizei und Feuerwehr dort eintrafen, stellten sie fest, dass ein Holzunterstand brannte. In diesem war Heu und Stroh gelagert. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Tiere, die sich auf dem Feld befanden, sowie ein angrenzender Pferdestall wurden nicht geschädigt. Nach ersten Erkenntnissen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werl unter 02922 91000. (Rö)

Lippstadt - Automat für Grabkerzen aufgebrochen - Kleingeld gestohlen

Vermutlich in der Zeit von Freitag auf Samstag (25.06. - 26.06.2021) haben Unbekannte einen Automaten für Grabkerzen am Westfriedhof in der Straße Auf dem Knappe aufgebrochen. Aus dem Automaten wurde das Münzgeld gestohlen. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter 02941 91000. (Rö)

Warstein - Sachbeschädigung an Kirche - Fenster eingeworfen

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (25.06. - 26.06.2021), 19.00 bis 09.00 Uhr haben Unbekannte an einer Kirche im Pfarrer-Menge-Weg mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen. Eine Scheibe ging dabei zu Bruch, weitere wurden leicht beschädigt. Des Weiteren wurde eine Steinstufe im Eingangsbereich zur Sakristei beschädigt. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Warstein unter 02902 91000. (Rö)

Ense - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Ennigerloh am Samstag, den 26.06.2021 bei einem Verkehrsunfall. Er fuhr mit seinem Krad auf der Niederbergheimer Straße hinter dem PKW eines 44-jährigen Mannes aus Gütersloh, als dieser an der Kreuzung zur Kreisstraße nach rechts abbiegen wollte. Das bemerkte der 54-jährige zu spät und fuhr auf den PKW auf. Durch den Sturz wurde der Kradfahrer schwer verletzt und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit kurzfristig gesperrt. (Rö)

