Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zigaretten erbeutet

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 03:10 Uhr und 03:20 Uhr, haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft an der Otto-Hahn-Straße verschafft. Über eine seitliche Tür gelangten sie in das Gebäude und entwendeten Zigaretten in großem Umfang. Nach einer Zeugenaussage handelt es sich bei den Tatverdächtigen um zwei Männer und eine Frau. Weitere Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (wo)

