Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unter Drogeneinfluss

Soest (ots)

Am Donnerstag, gegen 13:20 Uhr, meldeten Zeugen einen verwirrt wirkenden und immer wieder einschlafenden Autofahrer auf der Nöttenstraße. Im Antonius-Beermann-Weg konnte die Polizei den 27-jährigen Mann stoppen. Ein Alkoholvortest verlief negativ, ein Drogenvortest dagegen positiv. Dem Anröchter wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde das Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr untersagt. Der Führerschein wurde in Verwahrung genommen und er erhielt eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss. All dies hielt den 27-Jährigen jedoch nicht davon ab, den Firmenwagen noch zurück zu seiner Firma zu fahren, was ihm zusätzlich eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis einbrachte. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell