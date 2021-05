Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Beleidigung und Körperverletzung an einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Ostseebad Wustrow (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 09.05.2021 gegen 16:00 Uhr wurde über den Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der tätliche Angriff auf einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes in 18347 Ostseebad Wustrow gemeldet. Der 29-jährige deutsche Mitarbeiter des Ordnungsamtes Darß-Fischland befand sich auf dem Parkplatz beim Surfcenter Wustrow und war dabei Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr. Hiervon war auch ein 47-jähriger deutscher Fahrzeugführer aus der Region betroffen. Dieser war mit der Maßnahme des Mitarbeiter des Ordnungsamtes nicht einverstanden und fing an diesen zu beleidigen und zu schlagen. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurde dabei leicht verletzt. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten befanden sich beide Beteiligten noch vor Ort. Vom Tatverdächtigen wurden die Personalien festgestellt und ihm wurde mitgeteilt, dass gegen ihn Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung erstattet wird. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

