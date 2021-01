Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizeiinspektion

Ludwigsburg

In den vergangenen Tagen haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion mehrere Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt.

Am Donnerstag zwischen 7:30 - 12:30 Uhr wurden auf der L1115 bei Großbottwar 1482 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Beamten 78 Verstöße fest. Das schnellste Fahrzeug war mit einer Geschwindigkeit von 103 km/h bei erlaubten 70 km/h unterwegs.

Ebenfalls am Donnerstag zwischen 17:15 - 21:15 Uhr wurden auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord 3944 Fahrzeuge gemessen, wovon 350 zu schnell unterwegs waren. Die Höchstgeschwindigkeit betrug hier 186 km/h bei erlaubten 120 km/h.

Am selben Tag zwischen 09:00 - 13:30 Uhr fuhren auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg 7840 Fahrzeuge durch eine Geschwindigkeitsmessanlage. 170 Verkehrsteilnehmer überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Der Schnellste war mit 179 km/h bei erlaubten 120 km/h unterwegs. Bei einer zweiten Messung am Sonntag zwischen 08:00 - 13:00 Uhr waren an selber Stelle 252 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs. Der "Spitzenreiter" raste bei erlaubten 120 km/h mit 203 km/h über die Autobahn.

Auch am Sonntag zwischen 15:00 - 20:00 Uhr war ein Geschwindigkeitsmessgerät auf der L1106/K1632 in Bönnigheim im Einsatz. Von 189 Verkehrsteilnehmern, die die Kontrollstelle passierten, waren 18 zu schnell. Im dortigen 70er-Bereich betrug die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung 37 km/h.

