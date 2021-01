Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter stiehlt Motorroller und wird von Besitzer überrascht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter manipulierte am Samstag gegen 19:50 Uhr in Ludwigsburg auf einem Parkplatz an der Kreuzung Bebenhäuser Straße und Breslauer Straße am Zündschloss eines dort abgestellten Motorrollers und fuhr anschließend mit dem Gefährt davon. Dabei wurde er vom 22-jährigen Besitzer noch gesehen und ein Stück zu Fuß verfolgt. Im Rahmen der Fahndung fand eine Streifenwagenbesatzung den Motorroller gegen 20:15 Uhr im Bereich des Sportparks Ost mit laufenden Motor.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, kräftige Statur, schwarze Kapuzenjacke, dunkle Jogginghose.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18 5353 entgegen.

