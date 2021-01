Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Unfall auf K 1030

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 8.500 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter BMW sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 20.15 Uhr auf der Kreisstraße 1030 auf Höhe Oberjettingen ereignete. Ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer, der von Herrenberg in Richtung Nagold unterwegs war, übersah vermutlich den Kreisverkehr mit der Kreisstraße 1023 und schanzte in der Folge über die Verkehrseinrichtung. Der PKW prallte anschließend in die Schutzplanke. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.

