Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei 18-jährigen Autoinsassinnen bei Unfall schwer verletzt - Fahrerin an ihren Verletzungen verstorben, Unbekannte dringen erneut in Friedhofskapelle ein und versuchen diese in Brand zu stecken

Stade (ots)

1. Zwei 18-jährigen Autoinsassinnen bei Unfall schwer verletzt - Fahrerin an ihren Verletzungen verstorben

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 03:20 h auf der Landesstraße 123 in Issendorf zu einem schweren Verkehrsunfall, bei zwei 18-jährige Autoinsassinnen aus dem Landkreis Rotenburg schwere Verletzungen erlitten.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die 18-jährige Fahrerin zusammen mit einer weiteren 18-jährigen Beifahrerin mit ihrem Fahrzeug am Ortseingang Issendorf aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann frontal gegen einen Straßenbaum geprallt.

Die beiden Insassinnen wurden in dem Wrack eingeklemmt und mussten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden.

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte und die Notärzte wurde die lebensgefährlich verletzte Fahrerin in eine Hamburger Klinik geflogen. Ihre ebenfalls schwer verletzte Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum nach Stade eingeliefert. (Wir berichteten)

Trotz aller Bemühungen der Ärzte und des Klinikpersonals in Hamburg, konnte das Leben der 18-jährigen Fahrerin nicht gerettet werden, sie erlag am Montag ihren Verletzungen.

2. Unbekannte dringen erneut in Friedhofskapelle ein und versuchen diese in Brand zu stecken

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 19:00 h und 06:20 h erneut nach dem Aufhebeln einer Außentür in die Friedhofskapelle in Stade in der Harburger Straße eingedrungen.

Dort haben der oder die Täter dann vermutlich Brandbeschleuniger ausgeschüttet und einen unbekannten Gegenstand angezündet, der dann die Holztür und Teile der Holzverkleidung sowie ein Oberlicht in Brand gesetzt und damit erheblich beschädigt hat. Nur durch Zufall ist das Feuer dann zum Glück erloschen ohne sich auf die gesamte Kapelle auszubreiten.

Der durch das Feuer und den Einbruch entstandene Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der mutmaßlichen Brandstiftung oder den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

