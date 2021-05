Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von GPS-Modulen aus Traktoren, LK V-G

Pasewalk (ots)

In den Nachtstunden vom 08.05.2021 zum 09.05.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Scheune eines Landguts in der Ortschaft Nieden bei Pasewalk. Aus zwei in diesem Objekt abgestellten Traktoren der Marke John Deere entwendeten diese die GPS-Geräte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 24.000 Euro. Durch die eingesetzten Beamten konnten Spuren am Tatort gesichert werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Pasewalk übernommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, wenden sich bitte an das Polizeihauptrevier Pasewalk (Tel. 03973 2200), an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

