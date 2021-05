Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwarzfahrer verursacht Verkehrsunfall in Gützkow (LK VG)

Wolgast (VG) (ots)

Am 08.05.2021, 09:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Gützkow, Greifswalder Straße. Der 39-jährige deutsche Fahrzeugführer fuhr mit einem Pkw Ford Fiesta in Richtung Autobahn, kam aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Mann wurde leichtverletzt und kam zunächst zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Greifswald. Am Fahrzeug und dem Baum entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500,-EUR. Zur Unfallursache dauern die Ermittlungen an. Der Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

