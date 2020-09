Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Zu schnell auf der Autobahn

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Eine Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste der Polizei Kaiserslautern hat am Dienstagmittag den Verkehr auf der A6 überwacht. Das mit einer Video-Messanlage ausgestattete Fahrzeug wurde zwischen den Anschlussstellen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern-Centrum mit hoher Geschwindigkeit von einem Pkw überholt. Der Fahrer fuhr mit unvermindertem Tempo in einem auf 130 km/h beschränkten Bereich in Fahrtrichtung Saarbrücken. Nach einer Geschwindigkeitsmessung staunten die Polizeibeamten nicht schlecht - diese ergab einen Wert von 193 km/h. Der Fahrer wurde gestoppt und mit seinem Fahrverhalten konfrontiert. Er muss mit einem Bußgeld von 240 Euro, einem einmonatigen Fahrverbot und zwei Punkten in der "Verkehrssünderdatei" rechnen.|zvd

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell