Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorsicht vor falschen Gewinnversprechen

Mannweiler-Cölln (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Montagnachmittag wurde eine 79-jährige Frau von einer männlichen Person angerufen und über einen angeblichen Gewinn von 38.000 Euro informiert. Um das Geld zu erhalten, sollte sie Guthabenkarten für einen bekannten App-Store über eintausend Euro erwerben und die dazugehörigen Kartennummern telefonisch übermitteln. Die Geschädigte erkannte den Betrugsversuch und beendete das Telefonat.

Die Polizei warnt: Bei angeblichen Gewinnversprechen sollten Sie immer misstrauisch sein. Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern. Geben Sie auf keinen Fall Codes von Guthabenkarten an Unbekannte weiter. Sie können sofort eingelöst werden, das Guthaben ist dann in der Regel verloren. Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Sollten solche Anrufe bei Ihnen oder einer nahestehenden Person eingehen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre Polizei. |pirok

