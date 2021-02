Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer in ehemaliger RWE-Zentrale an der Huyssenallee, Folgemeldung

Essen-Kern, Huyssenallee, 18.02.2021 (ots)

Seit gestern Mittag (Mittwoch, 17.02.2021) ist die Feuerwehr Essen in der ehemaligen RWE-Zentrale an der Huyssenallee aktiv. Dort war in einem Aufzugschacht ein Schwelbrand ausgebrochen (wir berichteten). Die ganze Nacht über waren Einsatzkräfte damit befasst, das teils noch glimmende Material aus dem Aufzugschacht auszuräumen und abzulöschen. Ein bereits gestern Abend eingesetzter Mini-Bagger hatte nach kurzer Zeit einen Defekt, seit wenigen Stunden ist ein Ersatzgerät mit Fahrer vor Ort. Unter Aufsicht von Einsatzkräften wird der Schacht mittels Bagger leergeräumt, das Brandgut abgelöscht und ins Freie gefahren. Es zeichnet sich ab, dass der Feuerwehreinsatz gegen 11.00 Uhr beendet sein wird. Die Brandursache ist unklar, verletzt wurde niemand. (MF)

