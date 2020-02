Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Fußgänger übersehen

Bischweier (ots)

Möglicherweise hat die starke Alkoholisierung eines 21-jährigen Radfahrers am Montagabend auf einem parallel zur K3737 verlaufenden Weg zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten geführt. Der 21-Jährige war ohne Beleuchtung, dafür jedoch mit über zwei Promille, von Rotenfels kommend in Richtung Bischweier unterwegs, als er kurz nach 20:30 Uhr ungebremst in eine Gruppe von Fußgängern fuhr. Hierbei kollidierte er mit einem 44 Jahre alten Mann, sodass beide zu Boden stürzten. Während der Unfallverursacher mit dem Schrecken davon kam, trug der Fußgänger leichte Blessuren davon. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

