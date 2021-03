Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Scheunendachstuhl in Flammen

Au am Rhein (ots)

Nach dem Brand des Dachstuhls einer Scheune in der Waldstraße am Dienstagabend, haben die Beamten des Polizeipostens Bietigheim die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 23:50 Uhr bemerkten Zeugen Feuer und alarmierten die Rettungs- und Einsatzkräfte. Feuerwehren aus Au am Rhein, Durmersheim, Würmersheim, Elchesheim, Rastatt und Bietigheim hatten mit 45 Wehrleuten und 10 Fahrzeugen den Brand rasch unter Kontrolle und gegen 1:30 Uhr schließlich vollständig gelöscht. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro taxiert. Die Ursache für den Brand des im Umbau befindlichen Gebäudes ist momentan noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

