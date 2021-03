Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsschild überfahren und abgehauen, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend in der Lahrer Straße auf Höhe der Einmündung zur Steinbruckstraße in Fahrtrichtung Lahr ein Verkehrszeichen überfahren und dabei das Schild aus der Verankerung gerissen. Anschließend hat sich der Unbekannte gegen 20:15 Uhr von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Lahr in Verbindung zu setzen. /cw

