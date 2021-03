Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Unter Drogeneinfluss

Oberkirch (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern / Oberkirch wurde am Dienstagabend einer 20-jährigen Autofahrerin zum Verhängnis. Die junge Frau wurde gegen 22:30 Uhr in der Gewerbestraße einer genaueren Überprüfung unterzogen. Nachdem mehrere Anzeichen darauf hindeuteten, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer ihres Wagens gesessen haben könnte, wurde die Weiterfahrt beendet und eine Blutentnahme angeordnet. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet sie eine Anzeige. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell