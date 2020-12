Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Straßenverkehrsgefährdung an Fußgängerüberweg

Karlsruhe

An einem Fußgängerüberweg in der Karlsruher Innenstadt kam es am Dienstagabend zu einer Straßenverkehrsgefährdung, bei dem ein Autofahrer offenbar ungebremst auf einen Zebrastreifen zufuhr und ein darauf querender Fußgänger dem Auto gerade noch ausweichen konnte. Die Polizei ist hierzu noch auf der Suche nach möglichen Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der 24-jährige Fußgänger gegen 18:30 Uhr die Sophienstraße nahe der Kreuzung mit der Leopoldstraße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Nachdem der 24-Jährige bereits auf die Fahrbahn getreten war, näherte sich ein dunkelgrauer Chevrolet, der nach Angaben des Geschädigten ungebremst auf den Zebrastreifen zufuhr. Der 24-Jährige musste sich demnach mit einem Sprung nach hinten vor einer Kollision mit dem Fahrzeug retten. Obwohl der Geschädigte laut rief, setzte der Fahrer des Wagens seine Fahrt unvermindert fort. Verletzt wurde der 24-Jährige nicht.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Auch der Halter des flüchtigen Fahrzeugs konnte zunächst nicht erreicht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

