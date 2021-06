Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer touchiert

Soest (ots)

Am Donnerstag, gegen 19:05 Uhr, ist es auf der Höggenstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 68-jähriger Welveraner fuhr mit seinem Auto auf der Höggenstraße in Richtung Jakobi-Nötten-Wallstraße. Als er einen in gleicher Richtung fahrenden 76-jährigen Radfahrer überholen wollte, touchierte er diesen mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs. Der Soester kam zu Fall und wurde verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell