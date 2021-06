Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruch in Lagerhalle

Werl (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 06:30 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle am Schmiedeweg eingebrochen. Sie brachen eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Es wurden mehrere Gartengeräte entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

