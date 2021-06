Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg - Einbruch

Warstein (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 07:45 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Gasthof an der Prinzenstraße eingedrungen. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Die Unbekannten durchwühlten ein paar Schränke und zogen ohne Beute wieder ab. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02902-91000 entgegen. (wo)

