Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Weslarn - Unfall zweier Radfahrer

Bad Sassendorf (ots)

Am Mittwoch, gegen 19:15 Uhr, ist es am Lehmweg zu einem Unfall gekommen. Ein 66-jähriger Sassendorfer war mit seinem Pedelec auf der Straße Im Stüttie unterwegs. Als er in den Kirchweg abbiegen wollte, übersah er einen 71-jährigen Mann, der mit seinem Pedelc auf dem Kirchweg in Richtung Lehmweg fuhr. Die beiden Radfahrer kollidierten miteinander. Der 71-Jährige, ebenfalls aus Bad Sassendorf, verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (wo)

