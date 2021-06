Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Stirpe - Unfall

Erwitte (ots)

Am Dienstag, gegen 14:25 Uhr, ist es auf der Hauptstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 37-jähriger Lippstädter war in Richtung Völlinghausen unterwegs. In Höhe der Ringstraße setzte das Fahrzeug auf die Bordsteinkante auf und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. (wo)

