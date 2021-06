Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auffahrunfall

Soest (ots)

Am Dienstag, gegen 19:55 Uhr, ist es auf dem Hiddingser Weg zu einem Unfall gekommen. Eine 51-jährige Frau fuhr mit ihrem Peugeot auf dem Hiddingser Weg in Richtung Waldstraße. In Höhe der Hamburger Straße beabsichtigte sie, nach links einzubiegen. Ein hinter ihr fahrender 19-jähriger Soester erkannte die Situation zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr auf das vor ihm verkehrsbedingt wartende Fahrzeug auf. Die Soesterin wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht, der VW-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. (wo)

