Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Unfall an unbeschranktem Bahnübergang

Anröchte (ots)

Am Dienstag, um 07:26 Uhr, kam es am Südring zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Zug der WLE. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Möhnesee stand bei Rotlicht mit seinem Ford Mondeo vor dem unbeschrankten Bahnübergang. Nach einer Zeugenaussage fuhr der Mann plötzlich los während sich ein Zug von rechts näherte. Die Lok prallte auf die rechte Seite des Fords. Das Auto wurde seitlich des Zugs ein Stück mitgeschliffen. Der Lokführer hatte sofort eine Vollbremsung eingeleitet. In dem Fahrzeug saßen neben dem Fahrer drei Kinder. Alle Insassen konnten selbstständig aussteigen. Ein Kind wurde mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die anderen erlitten einen Schock. Die Verständigung mit dem Fahrer war aufgrund von Sprachbarrieren recht schwierig. Der Mann legte eine ausländische Fahrerlaubnis vor, die jedoch mittlerweile in Deutschland keine Gültigkeit mehr besitzt. An dem Ford Mondeo entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden an der Lokomotive wird auf mindestens 10.000,- EUR geschätzt. (lü)

