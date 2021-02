Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Trickdiebe erbeuten Bargeld bei Senior

Homberg (ots)

Melsungen

Trickdiebstahl durch falsche Wassertechniker. Tatzeit: 24.02.2021, 12:55 Uhr bis 13:00 Uhr Wenige hundert Euro erbeuteten unbekannte Trickdiebe gestern Mittag bei einem 82-Jährigen in der Rhönstraße. In der Mittagszeit habe ein angeblicher Wassertechniker an der Haustür des 82-Jährigen geklingelt. Dieser berichtete, dass es zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und die Wasserqualität dringlich auf Bakterien untersucht werden müsse. Der 82-Jährige begab sich daraufhin mit dem angeblichen Techniker in den Keller. Ein zweiter Täter begab sich zwischenzeitlich, vermutlich durch die unverschlossene Haustür, in die Wohnung und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Er stahl wenige hundert Euro aus einer Geldbörse im Wohnzimmer. Mit der Beute flüchtete er aus dem Wohnhaus ohne von dem 82-Jährigen bemerkt worden zu sein. Der angebliche Techniker verließ später ebenfalls das Haus. Kurz darauf bemerkte der 82-Jährige den Diebstahl. Von dem angeblichen Wassertechniker liegt folgende Beschreibung vor: Er ist männlich, ca. 30 Jahre alt, 175 cm groß, hat dunkle kurze Haare und ein südländisches/ orientalisches Aussehen. Er sprach Hochdeutsch mit leichtem arabischen Akzent. Zur Tatzeit trug er einen sog. Blaumann mit einer gelbbraunen Weste, zudem führte er ein angebliches Gerät zur Wasserprüfung mit. Tipps der Polizei - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

