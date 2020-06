Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Parkplatzunfall: Polizei bittet Toyota-Fahrer um Kontaktaufnahme

Rahden (ots)

Auf dem Parkplatz des Wez-Marktes an der Lemförder Straße in Rahden hat am Samstagabend eine Autofahrerin beim Ausparken einen dort abgestellten Toyota touchiert. Die Polizei bittet den Besitzer des Toyota, sich bei ihr zu melden.

Die Frau verständigte am Abend die Polizei und berichtete, dass sie gegen 21.30 Uhr beim Zurücksetzen den gegenüber in einer Parkbox stehenden grau/silbernen Toyota vermutlich an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt habe. Nachdem sie für wenige Minuten den Parkplatz verlassen hatte, stellte sie bei ihrer Rückkehr fest, dass der Toyota mit MI-Kennzeichen nicht mehr da war. Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten den Eigentümer des mutmaßlich beschädigten Pkw um Kontaktaufnahme unter Telefon (05741) 2770.

