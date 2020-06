Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, KFZ-Aufbrüche

Rheine (ots)

In Rheine sind zwischen Mittwoch (10.06.), 22.30 Uhr, und Donnerstag, 08.00 Uhr, an drei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen worden. Die Pkws waren an der Oberstraße und der Wettringer Straße abgestellt. Aus einem Fahrzeug an der Oberstraße entwendeten die Täter eine Geldbörse. Aus den anderen beiden Fahrzeugen wurde nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell