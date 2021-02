Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Goldringe und Akkordeon aus Wohnhaus gestohlen

Homberg (ots)

Spangenberg

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 20.02.2021, 14:30 Uhr bis 23.02.2021, 10:00 Uhr In der Zeit von Samstagnachmittag bis Dienstagvormittag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Untergasse ein. Sie stahlen zwei goldene Ringe und ein defektes Akkordeon. Die Täter brachen eine Kellertür auf und gelangten hierdurch in das Wohnhaus. Sie durchsuchten die Räume und stahlen die Ringe und das Akkordeon. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 oder die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

