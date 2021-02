Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter stehlen Pkw-Teile im Wert von mehreren zehntausend Euro

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Diebstahl von Autoteilen Tatzeit: 19.02.2021, 18:00 Uhr bis 20.02.2021, 08:30 Uhr Fahrzeugteile von Pkws im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag bei einem Autohaus "In der Aue". Die Täter überstiegen den Sicherungszaun des Autohauses und gelangen auf das Ausstellungsgelände. Hier öffneten sie insgesamt acht Pkws und bauten Navigationsgeräte, Lenkräder, Scheinwerfer, Spiegel, Stoßstangen und Räder von den Fahrzeugen ab. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Täter verursachten insgesamt 4.000,- Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell