POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Hartmut Konze neuer Leiter der Polizeidirektion Schwalm-Eder

Mit Beginn des neuen Jahres vollzog sich bei der Leitung der Polizeidirektion Schwalm-Eder ein Wechsel. Kriminaldirektor Hubertus Hannappel, welcher die Direktion seit Oktober 2014 leitete, verließ den Schwalm-Eder-Kreis. Er wird bis zum Ende seiner verlängerten Dienstzeit am 31.12.2021 zur Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung in Kassel abgeordnet.

Neuer Leiter der Polizeidirektion Schwalm-Eder ist seit dem 01.01.2021 Kriminaldi-rektor Hartmut Konze. Hartmut Konze trat im Oktober 1986 in die Hessische Polizei ein. Nach seiner Ausbildung in Kassel und Wiesbaden versah er für eineinhalb Jahre Dienst in der Bereitschaftspolizei in Mühlheim und weitere fünfeinhalb Jahre bis Ende März 1996 im Polizeipräsidium Frankfurt/Main. Im April 1996 wechselte er zum Spezialeinsatz-kommando nach Kassel, wo er auch im Zeitraum 2002/2003 sein Studium an der Verwaltungsfachhochschule in Kassel zum Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst absolvierte. Ab April 2007 begann für Hartmut Konze der Weg in den Höheren Dienst mit der Verwendung in der Kriminaldirektion Nordhessen. Nach weiteren Stationen beim Polizeipräsidium Nord- und Osthessen sowie der anschließenden dritten Fachprüfung an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup qualifizierte er sich für den Aufstieg in den höheren Dienst. Als Kriminalrat übernahm er im Okto-ber 2011 die Leitung der Regionalen Kriminalinspektion Kassel bei der Kriminaldirektion Nordhessen. Seit Februar 2014 war Hartmut Konze stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Kassel.

