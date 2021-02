Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Trockenerfurt: Schulbus rutscht von Straße - drei jugendliche Schüler verletzt

Homberg (ots)

Borken-Trockenerfurt

Verkehrsunfall mit Schulbus - drei Jugendliche verletzt Unfallzeit: 17.02.2021, 08:04 Uhr Heut Morgen befuhr ein 53-jähriger Borkener mit einem Schulbus von Arnsbach nach Trockenerfurth. Auf der Wildunger Straße in Trockenerfurt, in einer Linkskurve, kam er mit seinem Bus auf glatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum verletzten sich drei der acht jugendlichen Mitfahrer. Die drei Verletzten wurden vorsorglich in das Fritzlar Krankenhaus und das Klinikum Kassel eingeliefert. An dem nicht mehr fahrbereiten Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000,- Euro. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell