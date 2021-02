Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Brand in Küche - 20.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Brand in Küche Brandzeit: 14.02.2021, 01:45 Uhr Am frühen Sonntagmorgen brannte es in der Küche eines Wohnhauses im Steinkautsweg. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000,- Euro. Ein Hausbewohner hatte den Brandgeruch bemerkt und anschließend den Brand in der Küche bemerkt. Er wecke die weiteren schlafenden Mitbewohner welche die Feuerwehr alarmierten. Der Brand war im Bereich einer Eckbank der Küche entstanden. Durch den Brand wurde der dortige Fußboden und die Wand beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand und warf die Bank und einen Küchentisch aus dem Haus. Die Brandursache steht zurzeit nicht genau fest. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

