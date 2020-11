Polizei Hamburg

POL-HH: 201105-3. Zwei vorläufige Festnahmen nach Raubserie in Hamburg-Rissen

HamburgHamburg (ots)

Tatzeiten: a) 04.11.2020, 17:25 Uhr b) 04.11.2020, 17:55 Uhr c) 04.11.2020, 18:05 Uhr

Tatorte: a) Hamburg-Rissen, Grete-Nevermann-Weg b) Hamburg-Rissen, Achter Lüttmoor c) Hamburg-Rissen, Voßhagen

Gestern kam es am späten Nachmittag in Rissen zu einer Serie bewaffneter Raubüberfälle. Beamte des Polizeikommissariats 26 (PK 26) nahmen im Rahmen der Fahndung zwei tatverdächtige Jugendliche vorläufig fest. Weitere Mittäter werden noch gesucht.

a) Vier Jugendliche suchten einen Asia-Markt im Grete-Nevermann-Weg unter einem Vorwand auf. Während sich zwei der Jugendlichen vor der Tür aufhielten, bedrohten zwei weitere die Geschäftsinhaber mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld. Da die Überfallenen nicht auf die Forderung reagierten, flüchteten die Täter ohne Raubgut erlangt zu haben.

b) Eine halbe Stunde später forderte eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen in der Straße Achter Lüttmoor von einem 69-jährigen Fußgänger unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Der Geschädigte lief daraufhin weg. Der Täter mit der Schusswaffe verfolgte ihn und schubste ihn in eine Hecke, ehe die Gruppierung sich in Richtung der Straße Voßhagen entfernte. Der 69-Jährige wurde durch die Tat leicht am Ellenbogen verletzt.

c) Wiederum zehn Minuten später wurde ein 16-Jähriger, der zusammen mit einem Freund unterwegs war, in der Straße Voßhagen von vier bis fünf jugendlichen Tatverdächtigen angehalten und nach Geld und dem Inhalt seines Rucksacks gefragt. Hierbei zogen zwei der Täter Schusswaffen und bedrohten den 16-Jährigen. Nachdem einer der Waffenträger einen Schuss in ein Gebüsch abgegeben hatte, konnte der Begleiter des Geschädigten flüchten und einen Notruf absetzen. Der Überfallene erhielt von einem der Täter noch einen Tritt gegen seinen Unterarm, wodurch er jedoch nicht verletzt wurde. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht.

Die Täter der einzelnen Überfälle wurden in allen Fällen nahezu identisch von den jeweiligen Geschädigten beschrieben, so dass derzeit davon auszugehen ist, dass alle Taten durch dieselbe Tätergruppierung begangen wurden.

Nachdem sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nicht zur Ergreifung tatverdächtiger Personen geführt hatten, bemerkten Fahnder des Polizeikommissariats 24 (PK 24) über eine Stunde nach der letzten Tat zwei Jugendliche, auf die die Täterbeschreibung zutraf und die sich vor einem Imbiss in der Wedeler Landstraße auffällig verhielten. Die Überprüfung der 15- und 16-jährigen Deutschen führte zum Auffinden einer Schreckschuss- und einer Softairwaffe. Die Polizisten nahmen die Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest und stellten die Waffen sicher.

Das für die Region Altona zuständige Raubdezernat (LKA 124) übernahm die weiteren Ermittlungen. Insbesondere sollen die bislang unbekannten Mittäter identifiziert und geklärt werden, ob die Tätergruppierung für weitere Überfalltaten verantwortlich sein könnte.

Die Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen dauern an.

