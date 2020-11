POL-HH: 201104-3. Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Hamburg-Barmbek-Nord

Polizei Hamburg

Tatzeit: 03.11.2020, 15:15 Uhr und 17:45 Uhr Tatort: Hamburg-Barmbek Nord, Kranichweg

Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der gestern Nachmittag nach vorgetäuschten Kaufabsichten ein hochwertiges Smartphone erbeutete und bei der Tat mehrfach Pfefferspray eingesetzt hatte.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte ein 28-Jähriger sein hochwertiges Smartphone auf einer Internet-Verkaufs-Plattform zum Kauf angeboten. Ein Mann gab vor, das Handy erwerben zu wollen. Anschließend verabredete man sich in der Wohnung des Verkäufers, in der sich zu diesem Zeitpunkt auch noch ein 37-Jähriger befand.

Der vermeintliche Kaufinteressent erschien zunächst gegen 15:15 Uhr ohne Bargeld und ließ sich in der Wohnung das Smartphone zeigen. Anschließend entfernte er sich wieder, um angeblich Bargeld zu besorgen. Gegen 17:45 Uhr erschien der "Käufer" erneut und wurde wieder in die Wohnung gelassen. Hier soll der Mann den 28-jährigen Verkäufer und auch den 37-Jährigen mit Pfefferspray angegriffen und dann das Handy an sich genommen haben.

Der Räuber flüchtete mit dem Smartphone aus der Wohnung. Der 37-Jährige nahm zunächst noch auf Socken die Verfolgung auf. Auf der Flucht soll der Räuber kurzzeitig einen Bus bestiegen haben. Diesen habe er jedoch wieder verlassen, als er seinen Verfolger bemerkte.

Der 37-Jährige brach die Verfolgung ab, nachdem der Räuber wiederholt mit dem Einsatz von Pfefferspray drohte. Anschließend wurde die Polizei verständigt.

Die beiden Geschädigten mussten kurzzeitig wegen der Augenreizungen durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme des Täters.

Erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen wurden vom Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernommen.

Der mit einer dunkelblauen, mit Fellkragen bestückten Jacke und einer Jeans bekleidete Täter wird darüber hinaus wie folgt beschrieben: - männlich - 25 - 35 Jahre - 180 - 185 cm - osteuropäische Erscheinungsbild - trug eine Gesichtsmaske

Die weiteren Ermittlungen führt das für die Region Nord zuständige Raubdezernat (LKA 144).

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

