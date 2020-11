POL-HH: 201105-2. Festnahme nach Fahrzeugverfolgung in Hamburg- Rahlstedt

Polizei Hamburg

Tatzeit: 04.11.2020, 10:22 Uhr Tatort: Hamburg- Rahlstedt, Mehlandsredder

Zivilfahnder der Polizeikommissariate 37 und 38 haben gestern Vormittag einen 40-jährigen Deutschen nach kurzer Verfolgungsfahrt in Hamburg- Rahlstedt vorläufig festgenommen. Der Fahrer führte ein Fahrzeug mit falschen Kennzeichen und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Den Fahndern fiel im Rahmen ihres Auftrages ein parkendes Fahrzeug auf. Eine Überprüfung ergab, dass die Kennzeichen eine sogenannte "Doublette" sind und somit nicht zu diesem Fahrzeug gehörten.

Kurze Zeit später trat eine männliche Person an das Fahrzeug heran und fuhr davon. Die Zivilfahnder entschlossen sich nun, den Fahrer und das Fahrzeug zu überprüfen und forderten weitere Funkstreifenwagen an. Dem Fahrer wurde das Haltesignal gegeben, dass er zunächst auch beachtete und anhielt. Als sich die Polizisten dem Fahrzeug näherten, fuhr der Mann jedoch wieder an und flüchtete. Die eingesetzten Funkstreifenwagen nahmen die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug mit Fahrer schließlich im Nieritzweg anhalten und kontrollieren.

Der 40-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeikommissariat 38 verbracht. Hier stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem stand er unter dem Einfluss berauschenden Mittel. Die Eigentumsverhältnisse zu dem PKW konnten nicht geklärt werden, so dass der Mercedes- Benz sichergestellt wurde.

Gegen den Mann wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Verkehrsermittler des PK 38 führen die weiteren Ermittlungen.

Mx.

