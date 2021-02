Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Streit um Parkplatz - Unbekannte täter verletzen 23-Jährigen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Streit um Parkplatz - 23-jähriger verletzt Tatzeit: 12.02.2021, 14:57 Uhr Am Freitagnachmittag wurde ein 23-jähriger Fritzlarer im Rahmen eines Streits wegen eines Parkplatzes auf dem Zimmerplatz von unbekannten Tätern verletzt. Der 23-Jährige geriet auf dem Zimmerplatz mit zwei unbekannten Männern in einen Streit wegen eines Parkplatzes. Der Streit entwickelte sich zu einem Handgemenge, in welchem der 23-Jährige von einem Mann festgehalten wurde und der zweite Mann ihn mit einem Akkuschrauber auf den Kopf schlug. Hierdurch erlitt er eine kleine Kopfplatzwunde, welche ambulant im Krankenhaus Ziegenhain behandelt wurde. Die Polizei Schwalmstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

