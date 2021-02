Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Altkleidercontainer aufgebrochen und versuchter Geschäftseinbruch in der Elisabeth-Seitz-Straße

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Versuchter Geschäftseinbruch und Aufbruch eines Altkleidercontainers Feststellzeit: 10.02.2021, 09:32 Uhr Heute Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter versucht hatten in ein Bekleidungsgeschäft in der Elisabeth-Seitz-Straße einzubrechen. Die Täter hatten erfolglos versucht die Eingangstür des Geschäfts aufzubrechen. An der Eingangstür entstand Sachschaden in geringer Höhe. Bei einem Altkleidercontainer in der Nähe hatten die Täter Erfolg. Sie brachen das Schloss auf und verteilten die enthaltene Bekleidung vor dem Container. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

