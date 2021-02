Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Niederbeisheim: Brand eines hölzernen Schuppens

Homberg (ots)

Knüllwald-Niederbeisheim Brand eines Schuppens Brandzeit: 07.02.2021, 19:04 Uhr Sachschaden in Höhe von 2.000,- bis 3.000,- Euro entstanden gestern Abend bei dem Brand eines hölzernen Schuppens in der Wichter Straße. Der Schuppen mit angrenzendem Hundezwinger wird für die Unterbringung von Hunden genutzt. Am Abend wurde in den Schuppen ein Ofen angezündet. Als die Nutzerin später nochmals nach ihren Hunden schaute, bemerkte sie den Brand in dem Schuppen und verständigte umgehend die Feuerwehr. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand anschließend. Der Hundezwinger und die Hunde waren von dem Brand nicht betroffen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

