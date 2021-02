Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Einbrecher stehlen Zigaretten und Bargeld aus Lebensmittelgeschäft

Homberg (ots)

Homberg Einbruch n Lebensmittelgeschäft Tatzeit: 09.02.2021, 18:30 Uhr bis 10.02.2021, 07:50 Uhr Vermutlich in der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft am Marktplatz ein. Die Täter stahlen vorrangig Zigaretten und Bargeld. Die Täter zerstörten eine Schaufensterscheibe des Geschäfts und drangen anschließend durch die Öffnung in das Geschäft ein. Aus dem Kassenbereich stahlen sie ca. 200 Zigarettenpackungen unterschiedlicher Marken sowie Bargeld aus der Kasse. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

