Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Selbstfahrende Kehrmaschine von Parkplatz gestohlen

Homberg (ots)

Spangenberg

Diebstahl einer Kehrmaschine Tatzeit: 07.02.2021, 13:00 Uhr Am Sonntag vor einer Woche stahlen unbekannte Täter eine selbstfahrende Kehrmaschine im Wert von 1.500,- Euro vom Parkplatz "Malsberg" in der Melsunger Straße. Die Täter begaben sich zu der auf dem Parkplatz kurzzeitig abgestellten Kehrmaschiene und entwendeten diese auf nicht bekannte Weise. Für den Abtransport der Maschine nutzten die Täter vermutlich ein geeignetes Fahrzeug oder einen Anhänger. Bei der Kehrmaschiene handelt es sich um eine "Tielbürger TK 48 Professional" Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

