POL-HR: Gilserberg: Versuchter Wohnungseinbruch in Mehfamilienhaus

Gilserberg

Versuchter Wohnungseinbruch Tatzeit: 12.02.2021, 09:00 Uhr bis, 16:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 100,- Euro verursachten unbekannte Täter am Freitag, bei einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Wohnhaus und versuchten dort eine Wohnungstür aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht. Die Wohnungstür wurde hierbei beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

