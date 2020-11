POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen-Aufruf***

Polizeidirektion Montabaur

Verkehrsunfallflucht ***Zeugen-Aufruf***

Niederahr

Am heutigen Donnerstag, 19.11.2020,gegen 07:20 Uhr, kam es auf der Landstraße 267 zwischen Niederahr und Ötzingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 267 aus Niederahr kommend, als aus Fahrtrichtung Ötzingen ein Pkw - vermutlich ein weißer "VW Arteon" - an einer Kuppe gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und den Geschädigten auf seiner Fahrspur schnitt. Die beiden Pkw kollidierten an den jeweiligen linken Außenspiegeln. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das flüchtende Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur, Tel.: 02602-9226-0, zu melden.

