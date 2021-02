Polizei Homberg

POL-HR: Polizei sucht Nachwuchs: Infos bei Skype-Veranstaltung am 27.02.2021 - jetzt anmelden!

Homberg (ots)

Die Polizei Hessen sucht Nachwuchs. Da öffentliche Info-Veranstaltungen und Beratungen in der aktuellen Situation nicht möglich sind, gehen die Einstellungsberaterin und die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Nordhessen bereits seit einiger Zeit neue Wege und nutzen Skype für Online-Beratungen. Jetzt bieten sie zusätzlich auch eine Infoveranstaltung zum Polizeiberuf via Skype am Samstag, 27. Februar an und hoffen auf viele Interessierte. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Was ist geplant?

- Anmeldung mit Email an: einstellungsberatung.ppnh@polizei.hessen.de

- Anmeldeschluss: 25. Februar 2021

- Je nach Anzahl der Anmeldungen mehrere Konferenzen (max. 20 Personen in einer Konferenz)

- Dauer ca. 90 Minuten je Konferenzschaltung

- 10:00 Uhr erste Konferenz, mögliche weitere Konferenzen 12:00, 14:00 Uhr

Themen:

- Arbeit als Polizeibeamtin / Polizeibeamter (junger Polizist berichtet von seinen Einsätzen und Erfahrungen im täglichen Polizeidienst)

- Duales Studium (zwei Studierende aus dem Schutz- und aus dem Kriminalpolizeistudium, die gerade das Fachpraktikum auf den Dienststellen absolviert haben, stehen Rede und Antwort zu Fragen, die das Studium betreffen)

- Einstellungsberatung (beantwortet Fragen bezüglich der Voraussetzungen und dem Eignungsauswahlverfahren)

Wie läuft das ab?

- Teilnehmer können Fragen direkt stellen oder sie in den Chat schreiben. Die Fragen werden aufgegriffen und von den jeweiligen Fachleuten in einer interaktiven Kommunikation direkt beantwortet.

Was wird gebraucht?

- Ein Skype-Account

- Einwahl erfolgt über den zugesendeten Link

Für wen ist die Veranstaltung gedacht?

- Alle, die Interesse am Polizeiberuf haben und zwischen 14 und 34 Jahre alt sind.

Ihr könnt am 27. Februar nicht an der Skype-Veranstaltung teilnehmen, wohnt im Schwalm-Eder-Kreis und möchtet euch über den Polizeiberuf und das Studium bei der hessischen Polizei informieren? - Kein Problem. Alle Interessierte können gerne einen Skype-Termin mit dem Einstellungsberater der Polizeidirektion Schwalm-Eder vereinbaren:

Volker Schulz

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Tel.: 05681-774-140

