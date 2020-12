Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unfallflucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.500 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Samstag zwischen 17.00 Uhr und 21.30 Uhr in der Rohrer Straße in Steinenbronn ereignete. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten VW im Heckbereich und machte sich anschließend aus dem Staub. Am VW wurden gelbe Lackantragungen entdeckt, die von dem Verursacherfahrzeug stammen dürften. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

