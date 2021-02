Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Dillich: 500,- Euro Sachschaden bei versuchtem Einbruch in Kfz-Werkstatt

Homberg (ots)

Borken-Dillich

Versuchter Einbruch in Kfz-Werkstatt Tatzeit: 17.02.2021, 20:00 Uhr bis 18.02.2021, 07:15 Uhr Sachschaden in Höhe von 500,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in der Rothengasse. Die Täter begaben sich zu einer Eingangstür zu den Werkstatträumlichkeiten und versuchten diese Tür aufzubrechen. Die Tür wurde bei dem Aufbruchsversuch beschädigt, jedoch nicht geöffnet. Die Täter gelangten nicht in die Werkstatt. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

