Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am 20.02.2021, zwischen 11-12 Uhr, einen blauen Hyundai i30 auf dem SBK-Parkplatz in Edenkoben. Aufgrund des Schadensbildes, an der linken Fahrzeugseite, ist zum derzeitigen Zeitpunkt von einer vorsätzlichen Tatbegehung mittels eines scharfkantigen Gegenstandes auszugehen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 955-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell