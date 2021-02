Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: mutwillige Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen Landau, 19./20.02.2021, 19:00 - 11:35 Uhr

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Reiterstraße in Landau mindestens 2 geparkte Fahrzeuge beschädigt. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden an beiden Fahrzeugen Lackkratzer über die jeweils kompletten Fahrzeugseiten verursacht. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

