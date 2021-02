Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW mit auffälliger Fahrweise

Edesheim (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldet einen, durch unsichere Fahrweise auffälligen, PKW in der Eisenbahnstraße in Edenkoben. Der PKW konnte anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Fahrzeugführer konnten keine Auffall- oder Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Als Ursache der Fahrweise dürfte eine der häufigsten Unfallursachen überhaupt in Frage kommen, die Ablenkung. In einem verkehrserzieherischen Gespräch konnte der Verantwortliche vor Ort sensibilisiert werden. Er zeigte sich verständnisvoll und einsichtig.

